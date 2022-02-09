Рязанцы пожаловались на горы снега на улице Почтовой

Горожане опубликовали ролики, на которых можно заметить горы снега на главной пешеходной улице Рязани.

Рязанцы рассказали, что на улице Почтовой не вывозят снег. Об этом они сообщили в соцсети в среду, 9 февраля.

В среду, 9 февраля, горожане опубликовали ролики, на которых можно заметить горы снега на главной пешеходной улице Рязани.

«Каждое заведение на Почтовой платит за уборку, в том числе снега. Вот это что за гора?» — возмутился автор одного из видео.

По его словам, на улице ни разу не вывозили снег.

«Дорожки чистили у лавочек, но не вывозили кучи», — отметил он.