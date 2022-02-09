Рязанцам разрешили посещать общественные места без медицинских перчаток
Распоряжение губернатора опубликовали в среду, 9 февраля.
Рязанцам разрешили посещать общественные места без медицинских перчаток. Соответствующее распоряжение губернатора опубликовали в среду, 9 февраля.
Согласно документу, перчатки не потребуется для посещения магазинов, общественного транспорта, такси, вокзалов, остановок, политических съездов, выборов.
Также перчатки перестанут носить водители, кассиры и кондукторы.
Соблюдение масочного режима остается обязательным.