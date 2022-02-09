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Россиянам рассказали, когда COVID-19 мутирует и станет сезонным заболеванием
Эксперт считает, что коронавирус продолжит мутировать и приспосабливаться к среде, из-за этого продолжат появляться новые штаммы. Однако в какой-то момент ковид станет сезонным.

Россиянам рассказали, когда коронавирус мутирует и станет сезонным заболеванием. Об этом в среду, 9 февраля, заявил вирусолог Петр Чумаков в беседе с радио «Комсомольская правда».

Эксперт считает, что коронавирус продолжит мутировать и приспосабливаться к среде, из-за этого продолжат появляться новые штаммы. Однако в какой-то момент ковид станет сезонным.

«И мы уже сейчас видим эти изменения: вирус стал распространяться быстрее, но теперь переносится легче. Новый коронавирус станет сезонным заболеванием и станет похожим на один из четырех видов коронавируса, вызывающего в холодный сезон обычную ОРВИ», — пояснил вирусолог.