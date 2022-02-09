Россиянам назвали действенные способы отпугивания бродячих собак

Советами поделился специалист центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа Росгвардии, старший лейтенант Роман Лямзин в эфире программы «Местное время».

Россиянам рассказали, как нужно действовать при встрече со сворой собак. Советами во вторник, 8 февраля, поделился специалист центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа Росгвардии, старший лейтенант Роман Лямзин в эфире программы «Местное время».

По его словам, дворовые собаки достаточно неуверенные в себе, поэтому их легко напугать. Например, любым издающим звонкий шум предметом — связку ключей, бутылку с монетами или камнями внутри.

Также специалист порекомендовал не убегать от животных и не махать перед ними руками — это только вызовет агрессию со стороны собак.

Позже в комментариях под роликом пользователи посоветовали изобразить или взять камень с земли, чтобы бросить в животное, при нападении закрыться сумкой или портфелем, а если животных много — встать к стене или к дереву, чтобы не допустить нападения сзади. Кроме того, люди также в пример привели электрошокеры и перцовые баллончики. Как правило, сам шум электрошокера способен напугать животных.