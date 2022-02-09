Российская модель поддержала рязанку, чей ребенок умер в перинатальном центре

Анастасия Костенко написала в сториз Instagram.

Модель Анастасия Костенко поддержала рязанку, чей ребенок умер в перинатальном центре. Текст она написала в сториз в Instagram.

«То, что случилось во время родов Вероники — это никому не известный протокол-адский», — отметила модель.

При этом Костенко поблагодарила работающих во благо врачей. «Именно так: „Светя другим, сгораю сам“. Больше бы таких. Дай Бог!» — написала участница конкурса «Мисс Мира».

Напомним, в конце января стало известно, что в перинатальном центре умер новорожденный. До этого он был в коме. После гибели ребенка следователи возбудили уголовное дело, а семья начала искать пострадавших от рук врачей перинатального центра.