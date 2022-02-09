Пожар в рязанском двухэтажном доме на улице Маяковского потушили

В региональном ГУ МЧС уточнили, что никто не пострадал.

В Рязани потушили пожар в двухэтажном доме на улице Маяковского. Об этом в среду, 9 февраля, сообщили в пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 10:46. Возгорание случилось на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома.

В 11:02 огонь ликвидировали. Никто не пострадал.

Площадь возгорания составила 2 квадратных метра.

В тушении участвовали 20 человек и шесть единиц техники. Причина и ущерб устанавливаются.

Ранее фото с места происшествия прислали очевидцы.