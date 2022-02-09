Под Рязанью пройдет всероссийская гонка «Лыжня России»

Старт дадут в 12:00 на трассе биатлонного комплекса «Алмаз».

В субботу, 12 февраля, под Рязанью пройдет всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Об этом сообщил региональный минспорт.

Старт дадут в 12:00 на трассе биатлонного комплекса «Алмаз».

Регистрацию участников начали 9 февраля.

Комиссия по допуску и регистрации участников работает:

9-11 февраля — с 9:00 до 18:00 без перерыва на обед (адрес: Рязань, улица Маяковского, дом № 46, ГАУ РО «СШОР «Олимпиец), телефон для справок 27-24-35, 24-68-73;

12 февраля — с 8:30 до 10:00 — на месте старта.