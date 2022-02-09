\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 09
-3°
Чтв, 10
-1°
Птн, 11
-1°
ЦБ USD 75.3 -0.38 09/02
ЦБ EUR 85.89 -0.63 09/02
Нал. USD 74.30 / 75.60 11:58
Нал. EUR 84.90 / 85.69 11:58
Новости
Публикации
Два рязанских долгостроя от компании «Веллком» еще раз пообещали сдать...
Среди наиболее проблемных жилых комплексов в Рязани экс...
Вчера 12:23
1 299
«Две полоски означают, что вам конец». Репортаж из очереди на экспресс...
Подробно о том, как проходит тестирование в Рязани.
3 февраля 17:42
3
13 462
В Рязани многодетная семья ждет расселения из разваливающегося дома се...
В доме остались заселенными две квартиры. В одной из ни...
3 февраля 13:17
1
8 494
Почему рязанские коммунальщики проиграли битву со снегом?
Начавшиеся в конце декабря обильные снегопады, традицио...
31 января 16:48
8 587
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Очевидцы назвали возможную причину пожара в двухэтажке в центре Рязани
Возгорание в доме № 2/6 по улице Маяковского произошло в среду, 9 февраля.

Очевидцы назвали корреспонденту РЗН. инфо возможную причину пожара на улице Маяковского.

«Сосед мой, видимо, опять закурил и забыл потушить сигарету. В квартире сгорело немного, всё потушили быстро. Это уже не первый случай. Хорошо, что не пострадал», — поделился мужчина.

Напомним, пожар произошел днем среды, 9 февраля. Возгорание произошло на втором этаже дома № 2/6 на улице Маяковского. В результате пожара никто не пострадал.