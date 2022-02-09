Очевидцы назвали возможную причину пожара в двухэтажке в центре Рязани

Возгорание в доме № 2/6 по улице Маяковского произошло в среду, 9 февраля.

Очевидцы назвали корреспонденту РЗН. инфо возможную причину пожара на улице Маяковского.

«Сосед мой, видимо, опять закурил и забыл потушить сигарету. В квартире сгорело немного, всё потушили быстро. Это уже не первый случай. Хорошо, что не пострадал», — поделился мужчина.

Напомним, пожар произошел днем среды, 9 февраля. Возгорание произошло на втором этаже дома № 2/6 на улице Маяковского. В результате пожара никто не пострадал.