На северо-востоке Москвы при сортировке мусора нашли голову и две руки мужчины

Инцидент произошел во вторник, 8 февраля.

На северо-востоке Москвы на мусороперерабатывающем заводе обнаружили человеческую голову и две руки. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на старшего помощника главы столичного главка С. К. России Юлию Иванову.

Инцидент произошел во вторник, 8 февраля.

По ее словам, на заводе в Сигнальном проезде при сортировке мусора нашли мужские голову и верхние конечности.

«По данному факту Бутырским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления СК РФ по Москве проводится доследственная проверка», — сообщила Иванова. Она отметила, что для установления личности назначили генетическую, медико-криминалистическую и медицинскую судебную экспертизы.