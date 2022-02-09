На 15 рязанских улицах отключили холодную воду
Отключения коснулись Соколовки, Канищева и Горрощи.
На 15 рязанских улицах в среду, 9 февраля, отключили холодную воду. Объявление появилось на сайте мэрии.
До 17:00 без ресурса остались:
- улица 2-я Линия, дом № 50/36;
- улица Шевченко, дома №№ 34 корпус 1, 34 корпус 2;
- улица Высоковольтная, дом № 7а;
- улица Молодцова, дом № 5;
- улица Садовая (Канищево), дома №№ 36-44;
- улица 1-я Механизаторов (Соколовка), дома №№ 24-37, 25а (школа № 38);
- улица 2-я Механизаторов (Соколовка), дома №№ 6-53;
- улица Ленпоселок (Соколовка), дома №№ 1-33;
- улица Луговая (Соколовка), дома №№ 1-62;
- улица Полевая (Соколовка), дома №№ 1-56;
- улица Попова (Соколовка), дома №№ 1-55;
- проезд Ушинского (Соколовка), дома №№ 1-18;
- улица Тепличная (Соколовка), дома №№ 1-9;
- улица Ушинского (Соколовка), дома №№ 1-16;
- улица Школьная (Соколовка), дома №№ 2-64, 115.
Отключения связаны с ремонтными работами на водопроводе.