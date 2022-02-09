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На 15 рязанских улицах отключили холодную воду
Отключения коснулись Соколовки, Канищева и Горрощи.

На 15 рязанских улицах в среду, 9 февраля, отключили холодную воду. Объявление появилось на сайте мэрии.

До 17:00 без ресурса остались:

  • улица 2-я Линия, дом № 50/36;
  • улица Шевченко, дома №№ 34 корпус 1, 34 корпус 2;
  • улица Высоковольтная, дом № 7а;
  • улица Молодцова, дом № 5;
  • улица Садовая (Канищево), дома №№ 36-44;
  • улица 1-я Механизаторов (Соколовка), дома №№ 24-37, 25а (школа № 38);
  • улица 2-я Механизаторов (Соколовка), дома №№ 6-53;
  • улица Ленпоселок (Соколовка), дома №№ 1-33;
  • улица Луговая (Соколовка), дома №№ 1-62;
  • улица Полевая (Соколовка), дома №№ 1-56;
  • улица Попова (Соколовка), дома №№ 1-55;
  • проезд Ушинского (Соколовка), дома №№ 1-18;
  • улица Тепличная (Соколовка), дома №№ 1-9;
  • улица Ушинского (Соколовка), дома №№ 1-16;
  • улица Школьная (Соколовка), дома №№ 2-64, 115.

Отключения связаны с ремонтными работами на водопроводе.