Мэрия попросила водителей не парковаться на четырех улицах Рязани

Это связано с работами по вывозу снега.

В Рязани в ночь на четверг, 10 февраля, работы по вывозу снега пройдут на четырех улицах. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Сотрудники Дирекции благоустройства продолжат работу на улицах Маяковского, Семчинской и Московском шоссе. Также они приступят к вывозу снега с улицы Ленинского комсомола.

Помимо этого, во всех районах Рязани будут подметать проезжую часть и обрабатывать дороги, по которым проходят маршруты общественного транспорта.

«ДБГ» попросила рязанцев не оставлять машины на этих улицах.