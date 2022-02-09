Мэрия попросила водителей не парковаться на четырех улицах Рязани
Это связано с работами по вывозу снега.
В Рязани в ночь на четверг, 10 февраля, работы по вывозу снега пройдут на четырех улицах. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Сотрудники Дирекции благоустройства продолжат работу на улицах Маяковского, Семчинской и Московском шоссе. Также они приступят к вывозу снега с улицы Ленинского комсомола.
Помимо этого, во всех районах Рязани будут подметать проезжую часть и обрабатывать дороги, по которым проходят маршруты общественного транспорта.
«ДБГ» попросила рязанцев не оставлять машины на этих улицах.