Любимов проверил ремонт в кораблинских учреждениях культуры

Глава региона отправился в Кораблинский район с рабочей поездкой.

Губернатор Николай Любимов проверил ремонт в учреждениях культуры, расположенных в Кораблинском районе. Об этом в среду, 9 февраля, сообщила пресс-служба облправительства.

Глава региона отправился в Кораблинский район с рабочей поездкой. В селе Пехлец Николай Любимов оценил работу сельской модельной библиотеки, которую в 2021 году отремонтировали в рамках нацпроекта «Культура». В учреждении появились электронные ресурсы, книги в 3D-формате, панорамные книги, развивающие и обучающие игры. Для досуга молодежи руководство библиотеки закупило системы виртуальной реальности, шахматный стол, тифлофлешплеер и видеокамеру.

Также губернатор оценил результаты ремонта табаевского сельского дома культуры. В нем провели ремонт в рамках программы «Культура малой родины». Рабочие заменили кровлю, инженерные коммуникации, окна, двери, а также отремонтировали помещения и фасад здания. По словам местных жителей, капитальный ремонт здания провели впервые с 1953 года. Теперь он является центром культуры в Пехлецком сельском поселении.

Кроме того, глава региона оценил работу сельского дома культуры в селе Кипчаково, который построили в рамках нацпроекта «Культура». В новом клубе расположен спортивный зал. В настоящее время в нем постоянно работают 12 объединений, в которых занимаются более 80 человек.

«Мы видим, что это очень востребовано людьми, особенно в небольших населенных пунктах. Когда в селах и деревнях появляется современное, наполненное оборудованием и книгами место, оно становится центром притяжения. Люди туда приходят от мала до велика, и каждый себе находит занятие по душе — от творчества до работы на компьютере. Это самое главное! Президент Владимир Путин в этом плане очень четко поставил задачу: в сельской местности обязательно нужно ремонтировать и строить ДК, модернизировать библиотеки. Мы видим, что это абсолютно верно и пользуется огромным спросом», — сказал Губернатор.

По итогам рабочей поездки губернатор дал ряд поручений, в том числе о решении вопросов с подключением интернета и пополнением книжного фонда в доме культуры в селе Кипчаково.