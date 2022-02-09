Любимов продлил режим самоизоляции в Рязанской области до 28 февраля

Распоряжение опубликовано в среду, 9 февраля.

Режим самоизоляции в Рязанской области продлили до 28 февраля. Соответствующее распоряжение губернатора официально опубликовали в среду, 9 февраля.

Режим самоизоляции обязаны соблюдать заболевшие коронавирусом и с подозрением на него, а также те, кто контактировал с зараженными. Кроме того, запрет касается граждан старше 60 лет, которые не вакцинировались.

Также до 28 февраля продлен ночной режим работы общепита. Кафе, рестораны и бары продолжат работать до 3 часов ночи. Ранее они закрывались в 23 часов. С 3:00 до 6:00 заведения смогут работать только на вынос.