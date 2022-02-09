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Любимов оценил темпы вакцинации в Кораблинском районе
Он посетил межрайонную больницу в среду, 9 февраля.

В Кораблинском районе от коронавируса вакцинировались 78% взрослого населения. Об этом стало известно во время посещения межрайонной больницы губернатором Николаем Любимовым, пишет сайт облправительства.Рабочая поездка главы региона состоялась в среду, 9 февраля.

Губернатор проверил организацию работы регистратуры поликлиники, приемного покоя и пункта вакцинации. По словам главврача Кораблинской МРБ Галины Калининой, вакцинацию прошли 11 120 человек — это составляет 78% от прикрепленного взрослого населения .Она отметила, что на данный момент в больнице действует отделение для взрослых пациентов с COVID-19. Оно оснащено кислородными концентраторами, имеется необходимый запас медикаментов, средств для индивидуальной защиты и дезинфекции. Для амбулаторных больных с новой коронавирусной инфекцией выделен кабинет с изолированным входом.

Глава региона оценил высокие темпы вакцинации в районе. «Видно, что люди дисциплинированы и заботятся о своем здоровье и своих близких. Пока не везде такая ситуация. На уровне области пока вакцинировано 67% от взрослого населения. Поэтому еще есть, над чем работать. Важно, что коллектив больницы ответственно относится к делу. Например, для удобства жителей упор сделан на надомное обслуживание, то есть люди не сами идут в больницу, а помощь приходит к ним: врачи проводят осмотры и доставляют лекарства. В целом по региону удалось выстроить логистику с доставкой из районов ПЦР-тестов в лаборатории Рязани. Работа была проведена совместно с Центром бережливого производства. Она позволила сократить расходы и время доставки тестов и получения результатов», — заявил губернатор.

Николай Любимов обсудил вопросы ремонта стационара, кадрового и транспортного обеспечения с руководством больницы и администрацией муниципального образования.