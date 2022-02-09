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Любимов назвал местом силы парк в Кораблинском районе, благоустроенный по инициативе жителей
Работы проводились поэтапно с 2019 по 2021 годы в рамках программы формирования комфортной городской среды, поддержки местных инициатив. Также проект победил во всероссийском конкурсе, что привлекло дополнительные средства на его реализацию.

Губернатор Николай Любимов оценил результаты благоустройства Березового парка в Кораблинском районе. Об этом в среду, 9 февраля, сообщило областное правительство.

Работы проводились поэтапно с 2019 по 2021 годы в рамках программы формирования комфортной городской среды, поддержки местных инициатив. Также проект победил во всероссийском конкурсе, что привлекло дополнительные средства на его реализацию.

На сегодняшний день в парке есть пешеходные дорожки, детская зона, спортплощадка с тренажерами, скейт-парк, лыжероллерная трасса с освещением, трибунами и раздевалками. Кроме того, на территории парка благоустроили береговую линию, создали детскую и волейбольную площадки, домик рыбака, башню с винтовой лестницей и смотровой площадкой.

«Люди выразили свою волю, вместе решили благоустроить Березовый парк. Проект, который создавался в открытом диалоге жителей и местной власти, одержал победу не только в конкурсах регионального, но и федерального уровня. Это позволило привлечь финансирование для благоустройства территории из разных источников. Сегодня нам жители сказали, что парк всегда пользуется огромной популярностью. Даже зимой здесь кипит жизнь: дети катаются с горок, взрослые — на лыжах. Много зон для занятия разными видами досуга. Благоустроенный по инициативе жителей Кораблино Березовый парк, действительно, стал местом силы. Очень хорошо, что такие проекты у нас реализуются, их уже много, и федеральная поддержка позволяет усилить работу в этом направлении», — заключил губернатор.