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Госдума рассказала о детских выплатах россиянам
Отмечается, что с 1 февраля при оформлении выплат не будет учитываться арестованное имущество, жилье и земельные участки, не только предоставленные в рамках целевой соцподдержки, но и приобретенные за счет ее средств.

Госдума рассказала о поправках в меры господдержки для беременных женщин, детей от трех до семи лет и на детей от восьми до 17 лет. Информация появилась на странице нижней палаты парламента в Instagram.

Отмечается, что с 1 февраля при оформлении выплат не будет учитываться арестованное имущество, жилье и земельные участки, не только предоставленные в рамках целевой соцподдержки, но и приобретенные за счет ее средств.

Также с 1 апреля к списку присоединятся транспортные средства, которые находятся под арестом или в розыске.

Средства маткапитала, полученные в денежной форме, не будут учитывать при расчете среднедушевых доходов. Такие же правила ожидаются при расчете налоговых вычетов, целевых средств, полученных в рамках господдержки для приобретения имущества, целевых грантов и субсидии для бизнеса, а также пособий на погребение. Для того, чтобы получить выплаты, взрослым членам семьи нужно иметь официальный доход в расчетном периоде или уважительную причину для его отсутствия.

Также женщинам, беременным на протяжение шести месяцев в расчетном периоде или 12 недель на момент обращения за пособиями, ей нужно будет иметь доходы, чтобы получать выплаты.

При разводе пособие на детей от трех до семь лет будет получать тот родитель, с которым остался ребенок. Изменение начало действовать с 1 февраля.