Елена Ваенга сфотографировалась в сугробе в рязанском парке

«Дышу воздухом рязанским», — подписала снимок певица.

Певица Елена Ваенга выложила в соцсетях фотографию из рязанского Нижнего городского сада («Пьяного парка»). Снимок она опубликовала в сториз в Instagram.

На кадре видно, как певица лежит в сугробе в парке. «Дышу воздухом рязанским», — написала Ваенга.

Концерт певицы прошел во вторник, 8 февраля, в рязанской Филармонии. Ваенга опубликовала пост с изображением герба Рязанской области, в котором поблагодарила публику.