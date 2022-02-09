Елена Ваенга сфотографировалась в сугробе в рязанском парке
«Дышу воздухом рязанским», — подписала снимок певица.
Певица Елена Ваенга выложила в соцсетях фотографию из рязанского Нижнего городского сада («Пьяного парка»). Снимок она опубликовала в сториз в Instagram.
На кадре видно, как певица лежит в сугробе в парке. «Дышу воздухом рязанским», — написала Ваенга.
Концерт певицы прошел во вторник, 8 февраля, в рязанской Филармонии. Ваенга опубликовала пост с изображением герба Рязанской области, в котором поблагодарила публику.