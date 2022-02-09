Адвокат попытался доказать невиновность Александра Логунова при помощи эксперимента с камерами

Ролик опубликован на youtube-канале «Исторический любитель».

Адвокат Иван Беззубцев провёл эксперимент во дворе дома пропавшей рязанки Елены Логуновой. Ролик опубликован на youtube-канале «Исторический любитель».

Беззубцев, представляющий интересы Александра Логунова, попытался разобраться в расположении камер и углах их обзора.

Как показано в видеоролике, камер на доме всего три. В день исчезнования Логуновой работала только одна — закрепленная на лоджии на первом этаже и являющаяся частной. Камеры на входной двери в подъезд и на торце дома не работали.

Во время эксперимента адвокат определил, что есть возможность выйти из подъезда и дойти до калитки, не попав в объектив. Также Иван Беззубцев показал, что машина Логунова в тот день стояла в зоне видимости камеры. По словам юриста, по расположению камеры можно понять, насколько тяжелые чемоданы были в руках у мужчины, а также соотнести их с найденными в гараже.

Напомним, что Елена Логунова пропала в июле 2021 года. Женщина бесследно исчезла спустя несколько дней после своего дня рождения.