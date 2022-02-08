Врач рассказал о проявлении симптомов «омикрона» у детей

Также доктор медицинских наук Татьяна Руженцова заявила, что чаще всего «омикроном» заболевают школьники групп 7-14 и 15-17 лет. Это связано с их активным общением, а также контактами в школах и вне их стен.

Замдиректора по клинической работе московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Татьяна Руженцова рассказала о проявлении симптомов «омикрона» у детей. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам Руженцовой, симптомы заболевания после инфицирования проявляются, как правило на второй-третий день, однако в некоторых случаях они могут отмечаться позднее — в период до седьмого дня.

Также доктор медицинских наук заявила, что чаще всего «омикроном» заболевают школьники групп 7-14 и 15-17 лет. Это связано с их активным общением, а также контактами в школах и вне их стен. Она уточнила, что риск заболевания не зависит от пола ребенка — мальчики и девочки болеют COVID-19 с одинаковой частотой.

Ранее Руженцова сообщила, что чаще всего дети переносят «омикрон» в легкой форме. Тяжело заболевание протекает менее, чем у одного процента детей. Госпитализируют же всего три процента.