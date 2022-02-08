В Татарстане во дворе дома пешеход зарезал водителя за отказ уступить дорогу

35-летний ранее неоднократно судимый местный житель с женой переходили дорогу, проезжавшая мимо Toyota не уступила им дорогу.

В Татарстане во дворе дома пешеход зарезал водителя за отказ уступить дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Татарстан.

Тело 58-летнего мужчины с двумя ранениями груди нашли в машине ночью 5 февраля.

По версии следствия, 35-летний ранее неоднократно судимый местный житель с женой переходили дорогу в одном из дворов Менделеевска. Проезжавшая мимо Toyota их не пропустила, и мужчина ударил машину ногой по бамперу. Из автомобиля вышел водитель, между мужчинами завязалась драка. В ходе конфликта пешеход достал нож и два раза ударил водителя под левую подмышку. После этого водитель сел в машину, отъехал на несколько метров и умер.

Пешехода задержали. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).