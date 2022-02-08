В Самаре следователи проверяют информацию об интимной переписке учительницы со школьником
В одной из школ города учительница немецкого языка завела роман с восьмиклассником. Когда их переписку нашли родители, учитель ушла на больничный, а после уволилась.
В Самаре следователи проверяют информацию об интимной переписке учительницы со школьником. Об этом
Скриншоты переписки
Издание сообщило, что в одной из городских школ учительница немецкого языка завела роман с восьмиклассником. Когда родители подростка увидели их переписку, то обратились к директору школы. Педагог ушла на больничный, а позже выяснилось, что в конце января ее уволили по собственному желанию.