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В Самаре следователи проверяют информацию об интимной переписке учительницы со школьником
В одной из школ города учительница немецкого языка завела роман с восьмиклассником. Когда их переписку нашли родители, учитель ушла на больничный, а после уволилась.

В Самаре следователи проверяют информацию об интимной переписке учительницы со школьником. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный следком.

Скриншоты переписки опубликовало издание «Комсомольская правда Самара» в понедельник, 7 февраля.

Издание сообщило, что в одной из городских школ учительница немецкого языка завела роман с восьмиклассником. Когда родители подростка увидели их переписку, то обратились к директору школы. Педагог ушла на больничный, а позже выяснилось, что в конце января ее уволили по собственному желанию.