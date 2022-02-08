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В Рязанской области за наркопреступление задержали 42-летнюю женщину
У женщины обнаружили 1,03 грамма N-метилэфедрона.

В Рязанской области задержали за наркопреступление 42-летнюю женщину. Об этом сообщила пресс-служба региональной транспортной полиции.

Женщину доставили в дежурную часть. При личном досмотре у нее обнаружили полимерный пакетик с кристаллическим веществом внутри. По результатам исследования выяснилось, что в емкости находилось 1,03 грамма N-метилэфедрона.

По словам задержанной, она купила наркотики через «закладку» для личного потребления.

На женщину завели уголовное дело дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение наркотического средства в крупном размере»). Ей грозит до десяти лет лишения свободы. В качестве меры пресечения подозреваемой избрали подписку о невыезде.