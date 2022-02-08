В Рязанской области за прошедшие сутки выявили 1 292 новых случая COVID-19

Данные на вторник, 8 февраля, опубликовал федеральный оперштаб.

В Рязанской области за прошедшие сутки выявили 1 292 новых случая COVID-19. Информацию на вторник, 8 февраля, опубликовал федеральный оперштаб.

За период пандемии в регионе зафиксировали 76 796 случаев коронавируса. За сутки в больницы области госпитализировали 178 человек. Умерли за день пять человек, всего — 2 913. За сутки выздоровели 439 жителей Рязанской области. Всего — 60 309.

В России за сутки выявили 165 643 новых случая заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 13 147 666.

За сутки выздоровели 81 188 человек, всего с начала пандемии вылечились 10 706 142 человека.

Госпитализировали за сутки 20 185 человек.

За сутки скончались 698 человек, всего — 336 721.