В Рязанской области от COVID-19 привито 609 786 человек

По состоянию на 7 февраля, на территории региона подтверждено 75 504 случаев заболевания COVID-19, в том числе за прошедшую неделю — 7 474.

В Рязанской области за минувшую неделю — с 31 января по 6 февраля — обследовали на коронавирус 58 733 человек. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По состоянию на 7 февраля на территории региона подтверждено 75 504 случаев заболевания COVID-19, в том числе за прошедшую неделю — 7 474.

Кроме того, в регионе продолжается вакцинация населения старше 18 лет против коронавируса. По состоянию на 7 февраля, в Рязанской области привито 609 786 человек, две прививки получили 582 920 человек. Иммунитет населения составляет 63,91%.