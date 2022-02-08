В рязанских больницах появилась возможность дистанционного оформления больничных листов

Механизм применяют в отношении больных коронавирусом или пациентов с симптомами ОРВИ.

В рязанских больницах появилась возможность дистанционного оформления больничных листов. Об этом сообщила пресс-служба опергруппы правительства региона .

Механизм применяют в отношении больных коронавирусом или пациентов с симптомами ОРВИ. Для оформления больничных нужно обратиться в поликлинику по телефону, а также по номеру горячей линии 122.

«Уверен, что такая мера хоть немного разгрузит амбулаторное звено, и позволит людям, у которых наблюдаются первые признаки заболевания, не ходить лишний раз в больницу. Они могут получить консультацию специалиста дистанционно и начать лечение», — отметил глава региона Николай Любимов.

По данным минздрава, в понедельник, 7 февраля, в частности, в ОКБ и 11 больнице дистанционно открыли около 150 листков нетрудоспособности.