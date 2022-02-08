В Рязани запустили новые информационные сервисы для туристов
Подробнее о программах можно узнать на официальном сайте организации ryazantourism.ru
В Рязани запустили новые информационные сервисы для туристов. Информацию
Гостям и жителям города предложили воспользоваться новыми туристическими сервисами:
- «Сценарии поездки» — готовые маршруты по самым интересным местам Рязани и области;
- «Выгодный путь» — специальные предложения и скидки для туристов;
- «Ты с местными» — ответы на популярные вопросы гостей города, советы и лайфхаки.
Подробнее о программах можно узнать на официальном сайте организации
Фото Павла Пелевина