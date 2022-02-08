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В Рязани прошел блиц-турнир в честь юбилея президента федерации хоккея Олега Смирнова

2 февраля юбилей отметил Президент Федерации хоккея Рязанской области, региональный представитель НХЛ, депутат Рязанской городской думы, президент группы «Автоимпорт» Олег Смирнов.

Отметить большой праздник именинник решил необычно и по-спортивному. В честь этого события, 5 февраля, в ледовом дворце «Олимпийский» состоялся блиц-турнир для хоккеистов-любителей дивизиона «50+". На лед вышли три команды: играющая в региональном чемпионате команда «Автомобилист» (в ее составе под любимым 15 номером выступал именинник) сразилась с двумя сборными НХЛ, в состав которых вошли представители различных команд Рязанской области.

Поздравить юбиляра приехал член правления Федерации хоккея России, председатель совета легенд Ночной хоккейной лиги, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев. «Олег Смирнов вносит огромный вклад в развитие хоккея не только в рязанском регионе, но и во всей России. Я счастлив, что в нашей стране есть человек, благодаря которому любимый всеми вид спорта обязательно будет развиваться и продвигаться», — отметил спортсмен.

Из рук Александра Якушева Олег Смирнов получил благодарность президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, а также медаль имени Анатолия Тарасова «За развитие любительского хоккея».

От имени правительства Рязанской области юбиляра приехал поздравить зампред Роман Петряев. Он вручил Смирнову памятный подарок и пожелал побольше здоровья и сил для дальнейшего достижения всех поставленных целей.

В этот день зрители увидели три игры, которые прошли в упрощенном формате (каждый период длился всего по 10 минут). Команды сыграли по принципу каждый с каждым. Во всех матчах было заметно желание каждого хоккеиста внести свой вклад в победу. Спортсменов активно поддерживали зрители, которые громко реагировали на значимые моменты.

Победителем блиц-турнира стала команда «Автомобилист», она смогла одержать две победы в двух играх.

В завершении праздника Олег Смирнов поблагодарил всех тех, кто пришел поддержать его в значимый юбилей. В благодарность за участие в матчах, все хоккеисты получили памятные призы. Весь праздник прошел под девизом — SmirnovTeam (в переводе «Команда Смирнова»). Теперь можно быть уверенными, что последователей у именинника будет еще больше.

СПРАВКА:

Почти четверть века назад юбиляр основал компанию «Автоимпорт», которая объединяет в одну дружную семью 30 дилерских центров, 40 сервисных центров и 20 известных брендов. В 2012 году с подачи Смирнова создали региональное представительство Ночной хоккейной лиги. Благодаря его усилиям на ледовых аренах и других значимых площадках Рязань всего за 10 лет стала столицей любительского хоккея России.

В прошлом году заслуги Олега Смирнова в развитии одного из самых популярных в России видов спорта отметили на высшем уровне. Владимир Путин вручил Смирнову орден «За верность любительскому хоккею». Обладатель почетной награды никогда не стремится к излишней публичности, что не мешает ему оставаться одним из наиболее влиятельных бизнесменов и меценатов региона.