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В Рязани осудили мужчину, который сел пьяным за руль и пытался скрыться от полицейских
Также установлено, что на момент происшествия он уже был лишен прав.

В Рязани вынесли приговор мужчине, который сел пьяным за руль. Подробности в понедельник, 7 февраля, привела пресс-служба прокуратуры.

Мужчина сел за руль в арендованный автомобиль и направился в сторону села Вышгород. По дороге ему встретились сотрудники ГИБДД, один из которых потребовал его остановиться. Однако водитель проигнорировал требование инспектора и поехал дальше. Сотрудники ГИБДД поехали следом, но злоумышленник не справился с управлением и автомобиль застрял в дорожной яме. Тогда рязанец выбежал из транспортного средства и убежал от сотрудников полиции.

Правонарушителя задержали спустя время в тот же день. Он прошел освидетельствование на состояние опьянения, но от повторного освидетельствования в медучреждении он отказался.

Также суд установил, что в мае прошлого года рязанца привлекли к административной ответственности. Ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года.

На судебном заседании рязанец признал вину полностью. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 360 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года.

Приговор суда вступил в законную силу.