В Рязани на сугробах краской написали фамилию Любимова

Надписи появились в разных районах города.

В Рязани на сугробах краской написали фамилию Любимова. Соответствующие фотографии разместили в соцсетях во вторник, 8 февраля.

В частности, надпись «сугроб Любимова» появилась около кинотеатра «Родина» напротив здания правительства. Спустя несколько часов надпись убрали с помощью лопат, а сугроб остался.

На улице Кальной появилась надпись «холм Любимова». Коммунальщики сначала убрали слой снега с краской, позже подъехал трактор для уборки сугроба.

Судьба остальных надписей пока неизвестна.