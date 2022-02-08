В Рязани 30-летний мужчина пытался зарезать свою супругу

33-летняя женщина позвонила в дежурную часть и сообщила, что ее супруг угрожает ее зарезать. На место выдвинулись сотрудники патрульно-постовой службы и пресекли семейный конфликт.

Рязанские полицейские пресекли бытовой конфликт. Подробности во вторник, 8 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент случился на улице Тимакова. 33-летняя женщина позвонила в дежурную часть и сообщила, что ее супруг угрожает ее зарезать. На место выдвинулись сотрудники патрульно-постовой службы и пресекли семейный конфликт. Мужчину для дальнейшего разбирательства доставили в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ — «Угроза убийство или причинение тяжкого вреда здоровью». Рязанцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.