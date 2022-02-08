\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 08
Срд, 09
-3°
Чтв, 10
ЦБ USD 75.68 -0.37 08/02
ЦБ EUR 86.52 -0.6 08/02
Нал. USD 74.00 / 76.00 09:00
Нал. EUR 84.70 / 86.70 09:00
Новости
Публикации
«Две полоски означают, что вам конец». Репортаж из очереди на экспресс...
Подробно о том, как проходит тестирование в Рязани.
3 февраля 17:42
2
12 295
В Рязани многодетная семья ждет расселения из разваливающегося дома се...
В доме остались заселенными две квартиры. В одной из ни...
3 февраля 13:17
1
7 587
Почему рязанские коммунальщики проиграли битву со снегом?
Начавшиеся в конце декабря обильные снегопады, традицио...
31 января 16:48
7 703
Рязанцы назвали ложью данные Роспотребнадзора о смертях вакцинированны...
Лишь немногие согласились пообщаться на эту тему, но да...
26 января 15:49
9
33 562
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В России вступил в силу закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов
Об этом в telegram-канале рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В России вступил в силу закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. Об этом в telegram-канале рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политик напомнил, что наказание грозит людям, судимым за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также тех, кто совершил их против двух детей и более.

При этом, по словам Володина, в законодательстве по этому вопросу «осталось много пробелов», из-за чего работу с ним необходимо продолжить.

«Например, на днях педофил, который неоднократно насиловал 13-летнюю девочку, получил всего 3,5 года колонии общего режима. Разве это справедливо? В то время как по части 3 статьи 134 УК РФ предполагается лишение свободы на срок до десяти лет. Это не первый случай, когда выносится мягкое наказание педофилам», — отметил спикер Госдумы.

Он попросил представителей генпрокуратуры провести анализ практики вынесения обвинительных приговоров за уголовные преступления против детей. «Педофилов необходимо наказывать максимально жестко. Даже если преступление совершено впервые. И данная позиция должна найти отражение в федеральном законодательстве», — заключил Володин.

Напомним, по закону наказание будет распространяться на:

  • педофилов-рецидивистов, надругавшимися над детьми и подростками до 18 лет;
  • случаи, когда жертвами становились два и более ребенка;
  • ситуации, когда действие сопряжено с совершением другого тяжкого и особо тяжкого преступления.