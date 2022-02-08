В России вступил в силу закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов

Об этом в telegram-канале рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В России вступил в силу закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. Об этом в telegram-канале рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политик напомнил, что наказание грозит людям, судимым за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также тех, кто совершил их против двух детей и более.

При этом, по словам Володина, в законодательстве по этому вопросу «осталось много пробелов», из-за чего работу с ним необходимо продолжить.

«Например, на днях педофил, который неоднократно насиловал 13-летнюю девочку, получил всего 3,5 года колонии общего режима. Разве это справедливо? В то время как по части 3 статьи 134 УК РФ предполагается лишение свободы на срок до десяти лет. Это не первый случай, когда выносится мягкое наказание педофилам», — отметил спикер Госдумы.

Он попросил представителей генпрокуратуры провести анализ практики вынесения обвинительных приговоров за уголовные преступления против детей. «Педофилов необходимо наказывать максимально жестко. Даже если преступление совершено впервые. И данная позиция должна найти отражение в федеральном законодательстве», — заключил Володин.

Напомним, по закону наказание будет распространяться на: