В России вступил в силу закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. Об этом в
Политик напомнил, что наказание грозит людям, судимым за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также тех, кто совершил их против двух детей и более.
При этом, по словам Володина, в законодательстве по этому вопросу «осталось много пробелов», из-за чего работу с ним необходимо продолжить.
«Например, на днях педофил, который неоднократно насиловал 13-летнюю девочку, получил всего 3,5 года колонии общего режима. Разве это справедливо? В то время как по части 3 статьи 134 УК РФ предполагается лишение свободы на срок до десяти лет. Это не первый случай, когда выносится мягкое наказание педофилам», — отметил спикер Госдумы.
Он попросил представителей генпрокуратуры провести анализ практики вынесения обвинительных приговоров за уголовные преступления против детей. «Педофилов необходимо наказывать максимально жестко. Даже если преступление совершено впервые. И данная позиция должна найти отражение в федеральном законодательстве», — заключил Володин.
Напомним, по закону наказание будет распространяться на:
- педофилов-рецидивистов, надругавшимися над детьми и подростками до 18 лет;
- случаи, когда жертвами становились два и более ребенка;
- ситуации, когда действие сопряжено с совершением другого тяжкого и особо тяжкого преступления.