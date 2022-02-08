В России разработали новый ГОСТ по безопасности пешеходов на проезжей части

Проект разработал российский дорожный научно-исследовательский институт. Это третья редакция документа. Первую представили еще в 2020 году.

В России разработали новый ГОСТ по безопасности пешеходов на проезжей части. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщил « Коммерсантъ ».

Проект разработал российский дорожный научно-исследовательский институт. Это третья редакция документа. Первую представили еще в 2020 году.

Ранее требования к безопасности пешеходов упоминались в различных ГОСТах и сводах правил, однако единого нормативного документа на эту тему нет.

РосдорНИИ изучил российский и зарубежный опыт по обеспечению безопасности пешеходов и определил самые эффективные меры. Так, в новой версии документа упоминают такие слова, как «дивертор» — ограждение для перекрытия сквозного проезда на перекрестке, «рефюж» — защитный элемент перед островком безопасности для предотвращения наезда автомобилей на пешеходов.

Среди прочих методов предотвращения ДТП с пешеходами, планируют использовать приподнятые на 8 сантиметров над проезжей частью перекрестки с введением ограничительной скорости в 20-40 километров в час.

Авторы проекта планируют утвердить и ввести в действие стандарт в 2022—2023 годах.