\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 08
Срд, 09
-4°
Чтв, 10
ЦБ USD 75.3 -0.38 09/02
ЦБ EUR 85.89 -0.63 09/02
Нал. USD 74.96 / 76.00 12:19
Нал. EUR 85.50 / 86.20 12:19
Новости
Публикации
Два рязанских долгостроя от компании «Веллком» еще раз пообещали сдать...
Среди наиболее проблемных жилых комплексов в Рязани экс...
1 час назад
180
«Две полоски означают, что вам конец». Репортаж из очереди на экспресс...
Подробно о том, как проходит тестирование в Рязани.
3 февраля 17:42
3
12 473
В Рязани многодетная семья ждет расселения из разваливающегося дома се...
В доме остались заселенными две квартиры. В одной из ни...
3 февраля 13:17
1
7 711
Почему рязанские коммунальщики проиграли битву со снегом?
Начавшиеся в конце декабря обильные снегопады, традицио...
31 января 16:48
7 830
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В России разработали новый ГОСТ по безопасности пешеходов на проезжей части
Проект разработал российский дорожный научно-исследовательский институт. Это третья редакция документа. Первую представили еще в 2020 году.

В России разработали новый ГОСТ по безопасности пешеходов на проезжей части. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщил «Коммерсантъ».

Проект разработал российский дорожный научно-исследовательский институт. Это третья редакция документа. Первую представили еще в 2020 году.

Ранее требования к безопасности пешеходов упоминались в различных ГОСТах и сводах правил, однако единого нормативного документа на эту тему нет.

РосдорНИИ изучил российский и зарубежный опыт по обеспечению безопасности пешеходов и определил самые эффективные меры. Так, в новой версии документа упоминают такие слова, как «дивертор» — ограждение для перекрытия сквозного проезда на перекрестке, «рефюж» — защитный элемент перед островком безопасности для предотвращения наезда автомобилей на пешеходов.

Среди прочих методов предотвращения ДТП с пешеходами, планируют использовать приподнятые на 8 сантиметров над проезжей частью перекрестки с введением ограничительной скорости в 20-40 километров в час.

Авторы проекта планируют утвердить и ввести в действие стандарт в 2022—2023 годах.