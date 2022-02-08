В России предприятия могут лишиться имущества из-за долга по зарплатам

Разработку законопроекта инициировали в генеральной прокуратуре.

В России предприятия могут лишиться имущества из-за долга по зарплатам. Разработку законопроекта инициировали в генеральной прокуратуре, пишут « Известия ».

Как сообщили журналистам в ведомстве, в 2021 году государственные инспекции взыскали с работодателей 364,4 миллиона рублей за долги по зарплате. Однако отмечается, что механизм внесудебного взыскания необходимо совершенствовать.

«Работа государственных инспекций труда в указанном направлении являлась недостаточно результативной. Этому в том числе препятствует и отсутствие возможности взыскать задолженность по заработной плате за счет любого имущества должника», — сообщили представители Генпрокуратуры.

В Минтруде рассказали, что по действующему закону долг по зарплате можно взыскать только с текущих счетов предприятия, в случае, если оно не признано банкротом. В ином статусе задолженности гасятся за счет имущества.

По данным генеральной прокуратуры, после обращения ведомства, в министерстве труда начали обсуждать поправки в закон. С предложением выступил Роструд.