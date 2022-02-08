В Пермском крае при пожаре на птицефабрике погибли более 33 тысяч птиц

Площадь возгорания составила около 1,7 тысячи квадратных метров.

В Пермском крае при пожаре на птицефабрике погибли более 33 тысяч птиц. Об этом во вторник, 8 февраля, РИА Новостям сообщили в экстренных службах.

Возгорание случилось в населенном пункте Комсомольский Кунгурского района. Площадь возгорания составила около 1,7 тысячи квадратных метров. Из-за пожара обрушилась кровля птицефабрики. Под ней заживо сгорели более 33 тысяч птиц.

«В результате пожара на птицефабрике в населенном пункте Комсомольский произошло обрушение кровли здания на площади 1700 квадратных метров», — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства возгорания выясняются.