В Орехово-Зуеве 14-летняя школьница обвинила в домогательствах молодого учителя

Инцидент произошел еще в конце 2020 года. Однако из-за сильного срока ребенок не мог рассказать правду родителям больше года.

В Орехово-Зуеве 14-летняя школьница обвинила в домогательствах молодого учителя. Подробности во вторник, 8 февраля, сообщает « КП » со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел еще в конце 2020 года. Тогда учитель истории и обществознания попросил 14-летнюю девочку задержаться после урока. Он закрыл дверь в классе и начал говорить школьнице неприличные вещи и трогать интимные места.

Из-за сильного испуга ребенок больше года не мог признаться родителям. Однако недавно она все же призналась и ее мать пошла в полицию. На 24-летнего учителя написали заявление.

Полицейские начали проверку и устанавливают все детали произошедшего. К дела также подключились следователи.