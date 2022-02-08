В Ленинградской области охранник больницы изнасиловал 16-летнюю девушку
Проверку начали следователи и прокуратура.
В Ленинградской области охранник больницы изнасиловал 16-летнюю девушку. Об этом сообщило
Инцидент произошел в Тихвинской межрайонной больнице.
По предварительной информации, перед преступлением мужчина склонил подростка к употреблению неизвестных наркотиков.
Проверку начали следователи и прокуратура. Отмечается, что уголовное дело пока не возбуждено.
Напомним, во вторник, 8 февраля, стало известно, что вступил в силу закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов.