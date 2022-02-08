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В Красноярском крае обнаружили труп депутата районного совета
Тело Андрея Шалько нашли в его доме

В Красноярском крае обнаружили труп депутата Новоселовского районного совета Андрея Шалько. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщило ТАСС.

«Знаю, что мертвый. Все материалы у Следственного комитета», — рассказал агентству собеседник. По словам другого источника ТАСС, устанавливаются причины произошедшего.

По информации «Запад24», тело Шалько нашли в его доме.

Как сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии, «признаков криминальной смерти нет».