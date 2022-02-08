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В Кальном полицейские остановили водителя без прав
Инцидент произошел на Касимовском шоссе.

В Кальном полицейские остановили водителя без прав. Об этом сообщило региональное УМВД.

Инцидент произошел на Касимовском шоссе.

Патрульные обратили внимание на автомобиль Peugeot, неуверенно ехавший по проезжей части. Водителю дали сигнал об остановке.

Во время проверки документов выяснилось, что 29-летнего мужчину лишили прав. На место выехали сотрудники ДПС.

Рязанца отстранили от вождения. На него составили административный протокол.