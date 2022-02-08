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В Госдуме предложили изменить налог на вклады для семейных пар
Автор предложил повысить не облагаемую налогом совокупную сумму вкладов семьи до двух млн рублей.

В Госдуме предложили изменить налог на вклады для семейных пар. Об этом пишет RT.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов направил письмо на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Он предложил повысить не облагаемую налогом совокупную сумму вкладов семьи до двух млн рублей. Депутат напомнил, что проценты от вкладов физлица свыше одного млн рублей облагаются налогом. В настоящее время при начислении налога не учитывают, что нажитое в браке имущество считается совместным имуществом супругов в равных долях.

Нилов пояснил, что один из супругов может иметь вклад в размере 1,5 млн рублей, а другой — не иметь вовсе. В итоге один из супругов обязан платить налог на проценты по вкладу, хотя по закону в этом случае обоим супругам принадлежит вклад в равных частях менее одного млн рублей.

Парламентарий попросил Центробанк предоставить техническую возможность организации межбанковского учета вкладов лиц, состоящих в браке для подготовки законопроекта.