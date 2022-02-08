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В Госдуме планируют ужесточить наказание за вождение без прав
Соответствующее предложение поступило от вице-спикера Госдумы, депутата фракции «Единая Россия» Ирина Яровая. Депутат считает, что те меры уголовной и административной ответственности, которые действуют на сегодняшний момент, не обеспечивают защиту общественных интересов в должной степени. В связи с этим авторы инициативы подготовили соответствующие изменения в законодательство.

В Госдуме планируют ужесточить наказание за вождение без прав. Соответствующее предложение поступило от вице-спикера Госдумы, депутата фракции «Единая Россия» Ирины Яровой.

Депутат считает, что те меры уголовной и административной ответственности, которые действуют на сегодняшний момент, не обеспечивают защиту общественных интересов в должной степени. В связи с этим авторы инициативы подготовили соответствующие изменения в законодательство.

«Хочу подчеркнуть, что действующие нормы в административном законодательстве позволяют лицу продолжать управление транспортным средством, будучи лишенным такого права или не имеющим такого права. И тот уровень ответственности, который есть, — это, скорее, мера поощрительного характера, чем мера ответственности и удержания», — пояснила она.

Яровая предложила прежде всего повысить административную ответственность за повторное управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством.

«Сейчас санкция при первом нарушении — это штраф в 30 тысяч рублей и административный арест до 15 суток, а также обязательные работы от 100 до 200 часов. Предлагаю при повторном управлении транспортным средством, лицом, которое лишено такого права, установить штраф от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. И тем самым повысить уровень ответственности», — подчеркнула вице-спикер Госдумы.

Депутат также отметила, что после трех подобных правонарушений должна следовать уже уголовная ответственность.