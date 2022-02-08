В 2021 году в Рязанской области умерло рекордное количество населения

Это на 4,2 тысячи человек больше, чем годом ранее — рост составил 21,3%. По сравнению со средними значениями 2016-2019 годов, в Рязанской области умерло людей на 38,8% больше.

В 2021 году в Рязанской области умерло 24 013 человек. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Это на 4,2 тысячи человек больше, чем годом ранее — рост составил 21,3%. По сравнению со средними значениями 2016-2019 годов, в Рязанской области умерло людей на 38,8% больше.

Врачи уверены, что учащение смертей связано со штаммом «дельта» коронавирусной инфекции, пришедшем в конце 2021 года: именно в ноябре и зарегистрировано больше всего умерших — 2813 человек. В октябре смертность составила 2632, а в декабре — 1948.

С начала пандемии в Рязанской области от коронавируса скончались почти 9,5 тысяч человек, что выше уровня 2016-2019 годов.