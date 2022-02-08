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Умер первый министр строительства России Борис Фурманов
Он занимал пост министра в 1990—1992 годах.

Умер первый министр строительства России Борис Фурманов. Об этом сообщили на сайте Минстроя.

Почетный строитель Борис Фурманов умер на 86-м году жизни 7 февраля.

С 1986 года он занимал должности замминистра строительства предприятий тяжелой индустрии СССР и министра строительства в районах Урала и Западной Сибири СССР.

В 1990—1992 годах Фурманов был членом правительства России, председателем госкомитета по архитектуре и строительству, а также занимал пост министра архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

С 1991 по 2011 год он был президентом российского научно-технического общества строителей.

Борис Фурманов был награжден орденами «Трудового Красного Знамени» (1978) и «Дружбы Народов» (1986), а также тремя медалями, в том числе медалью «За освоение целинных и залежных земель» (1957).