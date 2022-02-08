У рязанского бизнесмена нашли 435 килограммов мяса неизвестного происхождения

Предпринимателю выдали предписание об уничтожении продукции.

У рязанского бизнесмена нашли 435 килограммов мяса неизвестного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Продукцию обнаружили на улице Бирюзова у индивидуального предпринимателя, который занимается организацией общественного питания. Мясо без ветдокументов предназначалось для дальнейшей продажи в торговых точках города.

Сотрудники Россельхознадзора изъяли из обращения 435 килограмм сырья неизвестного происхождения. Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ («Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов»). Предпринимателю выдали предписание об уничтожении продукции.