С 1 марта в России станут выдавать электронные свидетельства о смерти

Электронные свидетельства о смерти родственников будут доступны для россиян в личном кабинете на портале госуслуг.

С 1 марта в России станут выдавать электронные свидетельства о смерти. Об этом пишет «Российская газета».

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в стране появится федеральный реестр свидетельств о смерти. Его будет вести Минздрав.

Документ станет электронным в обязательном порядке, а не по желанию граждан. Данные вначале попадут в информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ), а дальше в единый госреестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Электронные свидетельства о смерти родственников будут доступны для россиян в личном кабинете на портале госуслуг.

Замминистра здравоохранения Павел Пугачев отметил, что переход на электронные свидетельства о смерти избавит родственников умершего от похода в медучреждение и изменит качество статистической информации.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили сделать похороны госуслугой.