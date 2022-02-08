Рязанцев попросили не парковать автомобили на семи улицах из-за уборки снега
Снег будут вывозить с улиц Семчинской, Маяковского, Московского и Касимовского шоссе, а также с улиц Горького и Краснорядской. Также коммунальщики вывезут снег с участка по улице Новоселов от Старого круга до улицы Шереметьевской.
В Рязани продолжается уборка улиц от снега. В telegram-канале горадминистрации
Снег будут вывозить с улиц Семчинской, Маяковского, Московского и Касимовского шоссе, а также с улиц Горького и Краснорядской. Также коммунальщики вывезут снег с участка по улице Новоселов от старого круга до улицы Шереметьевской.
Кроме того, расчистка территории запланирована на парковке на площади Ленина в районе памятника.
Подметание проезжей части и обработка дорог запланирована во всех районах города.