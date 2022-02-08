Рязанцев попросили не парковать автомобили на семи улицах из-за уборки снега

Снег будут вывозить с улиц Семчинской, Маяковского, Московского и Касимовского шоссе, а также с улиц Горького и Краснорядской. Также коммунальщики вывезут снег с участка по улице Новоселов от Старого круга до улицы Шереметьевской.

В Рязани продолжается уборка улиц от снега. В telegram-канале горадминистрации перечислили список участков, на которых не стоит парковать автомобили в ночь с 8 на 9 февраля.

Снег будут вывозить с улиц Семчинской, Маяковского, Московского и Касимовского шоссе, а также с улиц Горького и Краснорядской. Также коммунальщики вывезут снег с участка по улице Новоселов от старого круга до улицы Шереметьевской.

Кроме того, расчистка территории запланирована на парковке на площади Ленина в районе памятника.

Подметание проезжей части и обработка дорог запланирована во всех районах города.