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Рязанца осудят за нападение с ножом на нового избранника бывшей жены
Инцидент произошел 7 сентября 2021 года.

В Рязани мужчину осудят за нападение с ножом на нового избранника бывшей жены. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

Инцидент произошел 7 сентября 2021 года.

По информации ведомства, пьяный рязанец из ревности напал на избранника бывшей супруги. Несмотря на ранение, пострадавший смог выбить нож из руки соперника и удерживал мужчину до приезда полицейских.

Обвиняемый не признал вину. Он сообщил, что хотел напугать соперника. Мужчина заявил во время следствия, что случайно задел неприятеля ножом, когда споткнулся и начал падать в его сторону. Однако эту версию опровергли.

На рязанца завели дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.