Роженицу из дзержинского коллектора неделю искала семья

Ранее появилась информация, что в Дзержинске Нижегородской области 40-летняя женщина родила в канализационном коллекторе на глазах у двухлетнего сына. Как позже признались ее родственники, они пытались найти ее неделю.

Роженицу из дзержинского коллектора неделю искала семья. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщил telegram-канал Mash.

Ранее появилась информация, что в Дзержинске Нижегородской области 40-летняя женщина родила в канализационном коллекторе на глазах у двухлетнего сына. Как позже признались ее родственники, они пытались найти ее неделю.

За несколько дней до родов старшего ребенка у матери забрал биологический отец, когда та оставила его одного на несколько дней. Сама же роженица ходила к своему новому избраннику — 42-летнему мужчине, который пристрастился к наркотикам и подсадил на них ее.

Коллектор выбрали из-за административного надзора мужчины — дальше ему уходить было нельзя.

В настоящее время мужчина задержан. Новорожденный находится в перинатальном центре.