Россиян предупредили о возможном росте цен на алкоголь из-за маркировки

Производители алкоголя и рестораторы направили письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой исключить введение маркировки «Честный знак».

Россиян предупредили о возможном росте цен на алкоголь из-за маркировки. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщает РБК.

Соответствующее письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина направили производители алкоголя и рестораторы. Подлинность документа подтвердил президент союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. В нем представители алкогольной отрасли попросили исключить введение маркировки «Честный знак».

Ранее Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке отдельных видов алкогольной продукции. Она должна вступить в силу с 1 июня 2022 года и будет действовать по 31 августа 2023 года. В частности, ведомство предлагает маркировать натуральные виноградные вина, вермуты, игристые и неигристые напитки с фактической концентрацией спирта более 7%, а также спиртовые настойки и ликеры.