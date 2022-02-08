\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 08
Срд, 09
-4°
Чтв, 10
ЦБ USD 75.3 -0.38 09/02
ЦБ EUR 85.89 -0.63 09/02
Нал. USD 74.96 / 76.00 12:19
Нал. EUR 85.50 / 86.20 12:19
Новости
Публикации
Два рязанских долгостроя от компании «Веллком» еще раз пообещали сдать...
Среди наиболее проблемных жилых комплексов в Рязани экс...
1 час назад
180
«Две полоски означают, что вам конец». Репортаж из очереди на экспресс...
Подробно о том, как проходит тестирование в Рязани.
3 февраля 17:42
3
12 473
В Рязани многодетная семья ждет расселения из разваливающегося дома се...
В доме остались заселенными две квартиры. В одной из ни...
3 февраля 13:17
1
7 711
Почему рязанские коммунальщики проиграли битву со снегом?
Начавшиеся в конце декабря обильные снегопады, традицио...
31 января 16:48
7 830
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram
Мошенники начали рассылать людям сообщения якобы от службы поддержки. В них они просят перейти по ссылке для предотвращения блокировки аккаунта.

В России появился новый способ мошенничества. Об этом во вторник, 8 февраля, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин.

По его словам, мошенники начали рассылать людям сообщения якобы от службы поддержки. В них они просят перейти по ссылке для предотвращения блокировки аккаунта.

«Мошенники маскируются под техподдержку Telegram. Вчера мне прислали сообщение в секретном чате. Видимо, расчет был, что я испугаюсь, перейду по ссылке, потом меня попросят ввести пароль и так далее, по классике. Смешно, что мошенники „слились“ и удалили чат сразу после того, как я сделал этот скриншот», — рассказал депутат.

Горелкин призвал россиян никогда не переходить по сомнительным ссылкам, особенно от неизвестных пользователей.