Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram

Мошенники начали рассылать людям сообщения якобы от службы поддержки. В них они просят перейти по ссылке для предотвращения блокировки аккаунта.

В России появился новый способ мошенничества. Об этом во вторник, 8 февраля, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин.

По его словам, мошенники начали рассылать людям сообщения якобы от службы поддержки. В них они просят перейти по ссылке для предотвращения блокировки аккаунта.

«Мошенники маскируются под техподдержку Telegram. Вчера мне прислали сообщение в секретном чате. Видимо, расчет был, что я испугаюсь, перейду по ссылке, потом меня попросят ввести пароль и так далее, по классике. Смешно, что мошенники „слились“ и удалили чат сразу после того, как я сделал этот скриншот», — рассказал депутат.

Горелкин призвал россиян никогда не переходить по сомнительным ссылкам, особенно от неизвестных пользователей.