Роскомнадзор обязал популярные сайты установить единый счетчик аудитории

Список из 79 сайтов определили еще 2 февраля.

Роскомнадзор обязал популярные сайты установить единый счетчик аудитории. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщил РБК со ссылкой на протокол заседания комиссии.

Список из 79 сайтов определили еще 2 февраля. В числе них онлайн-кинотеатры Okko, Premier, ivi, Netflix, «Кинопоиск», новостные агрегаторы «Яндекс.Новости», «Rambler/новости», СМИ2, «Новости@Mail.ru», соцсети Facebook, Instagram, Twitter, YouTube и СМИ «Коммерсантъ», «Эхо Москвы» и другие, которые должны установить счетчик Mediascope до 1 марта.

Отказать ведомству сервисы не имеют права.